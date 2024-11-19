Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил в интервью бразильской O Globo, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Практически сразу после этого заявления появилась информация о том, что ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS для удара по военному объекту в Брянской области. По данным «РБК-Украина», целью стал 67-й арсенал ГРАУ в районе города Карачев, расположенный в 130 километрах от границы. В российском Минобороны сообщили только о сбитых беспилотниках.

«Оружие, которое Байден разрешил использовать Украине, усилит ее оборонительные возможности и, хочется верить, даст понять России, что силовой захват украинских территорий обречен на провал», — заявил Николс.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что некоторые страны ЕС уже последовали примеру США. «Некоторые страны уже идут по этому пути открыто, другие делают это без слов... Это полностью соответствует международному праву», — отметил он перед заседанием глав минобороны ЕС в Брюсселе.

В Кремле данное решение назвали «качественно новым витком напряженности». «Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МИД России в лице Марии Захаровой пообещал «адекватный и ощутимый» ответ на возможные удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

После заявления США Франция также выразила готовность дать аналогичное разрешение Киеву.