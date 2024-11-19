Украина с октября 2023 года проводила операцию по прорыву российской обороны на левом берегу реки Днепр и высадке десанта в Крыму, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. Однако, несмотря на смелые амбиции, из-за материально-технических трудностей и нехватки ресурсов операция провалилась — ключевые территории остались под контролем России.
В октябре прошлого года украинские войска высадились возле села Крынки с намерением прорвать российские рубежи и продвинуться на 80 км к Перекопскому перешейку — ключевому пункту доступа к Крыму. Источники из 36-й бригады Украины и Комитета обороны Верховной Рады подчеркнули, что для этого потребовалось бы прорвать мощную оборону России. Москва усилила защитные линии на Перекопе с 2014 года, когда аннексировала полуостров, дополнительные линии морских мин и противотанковых ежей появились летом 2023 года.
Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовала две цели, уточняет «Украинская правда»: продвинуться к Крыму и отвлечь российские войска от фронтов Донбасса и Запорожья.
Однако нереалистичные приказы, в том числе о захвате 30-километрового участка от Антоновского моста до Крынок, препятствовали прогрессу. Украинские морские пехотинцы, многие из которых прошли подготовку в Великобритании, столкнулись с острой нехваткой огневой мощи, материально-технического обеспечения и необходимого оборудования, такого как лодки и средства радиоэлектронной борьбы, отмечает газета.
Суровая зима 2023–2024 годов стала поворотным моментом, когда операции зашли в тупик. К июлю 2024 года украинские силы покинули левый берег Днепра, хотя источники утверждают, что отступление должно было произойти раньше.
К февралю 2024 года российские военные блогеры заявили о полном контроле над Крынками. Эту информацию позже подтвердили президент Владимир Путин и бывший министр обороны Сергей Шойгу.
Назначенный Москвой «губернатор» оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил «освобождение» региона, хотя украинские попытки высадиться на близлежащих островах продолжались спорадически вплоть до августа.
Человеческие жертвы операции были ужасающими, отмечает издание. По его данным, с октября 2023 года по июнь 2024 года погибли более 260 украинских солдат, пропали без вести еще почти 800.