Украина с октября 2023 года проводила операцию по прорыву российской обороны на левом берегу реки Днепр и высадке десанта в Крыму, пишет «‎Украинская правда»‎ со ссылкой на источники. Однако, несмотря на смелые амбиции, из-за материально-технических трудностей и нехватки ресурсов операция провалилась — ключевые территории остались под контролем России.

В октябре прошлого года украинские войска высадились возле села Крынки с намерением прорвать российские рубежи и продвинуться на 80 км к Перекопскому перешейку — ключевому пункту доступа к Крыму. Источники из 36-й бригады Украины и Комитета обороны Верховной Рады подчеркнули, что для этого потребовалось бы прорвать мощную оборону России. Москва усилила защитные линии на Перекопе с 2014 года, когда аннексировала полуостров, дополнительные линии морских мин и противотанковых ежей появились летом 2023 года.

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовала две цели, уточняет «‎Украинская правда»‎: продвинуться к Крыму и отвлечь российские войска от фронтов Донбасса и Запорожья.

Однако нереалистичные приказы, в том числе о захвате 30-километрового участка от Антоновского моста до Крынок, препятствовали прогрессу. Украинские морские пехотинцы, многие из которых прошли подготовку в Великобритании, столкнулись с острой нехваткой огневой мощи, материально-технического обеспечения и необходимого оборудования, такого как лодки и средства радиоэлектронной борьбы, отмечает газета.

Суровая зима 2023–2024 годов стала поворотным моментом, когда операции зашли в тупик. К июлю 2024 года украинские силы покинули левый берег Днепра, хотя источники утверждают, что отступление должно было произойти раньше.

К февралю 2024 года российские военные блогеры заявили о полном контроле над Крынками. Эту информацию позже подтвердили президент Владимир Путин и бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Назначенный Москвой «‎губернатор‎» оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил «освобождение» региона, хотя украинские попытки высадиться на близлежащих островах продолжались спорадически вплоть до августа.

Человеческие жертвы операции были ужасающими, отмечает издание. По его данным, с октября 2023 года по июнь 2024 года погибли более 260 украинских солдат, пропали без вести еще почти 800.