На вооружении Украины находится около 50 американских ракет ATACMS. Однако эти данные не подтверждены официально: Пентагон не раскрывал информацию о количестве поставленных боеприпасов, пишет газета The Times. Ракеты ATACMS запускаются с систем залпового огня HIMARS и MLRS, которые есть в распоряжении ВСУ. Однако из-за ограниченного запаса Киев вынужден тщательно выбирать цели для ударов, отмечает издание.

19 ноября Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины впервые применили ракеты ATACMS по территории РФ. Было выпущено шесть ракет: пять из них, по данным ведомства, были сбиты, а одна — повреждена и упала на военный объект в Брянской области. На месте падения возник пожар, который, по заявлениям Минобороны РФ, был оперативно потушен, пострадавших не зафиксировано.

По информации из открытых источников, в 2023 году Украина получила небольшую партию ракет с радиусом действия до 160 км. Более современные версии с радиусом до 300 км были тайно переданы в марте 2024 года в рамках помощи на сумму $300 млн, отмечает издание Kyiv Post. С учетом высокой стоимости ATACMS (свыше $1 млн за единицу) аналитики предполагают, что Украина получила лишь несколько десятков таких ракет.

Некоторые из них уже использовались в ударах по российским объектам, включая воздушные базы, радарные станции и системы противовоздушной обороны. Например, в октябре 2024 года с их помощью был поражен российский радар «Небо-М», а ранее — военные объекты в аннексированном Крыму и на востоке Украины.

Каждый удар с использованием ATACMS требует запуска нескольких ракет для достижения максимального эффекта, что ограничивает возможности для длительных операций, учитывая небольшой запас боеприпасов. Без дополнительных поставок использование ракет для глубоких ударов по территории России останется крайне ограниченным, обращает внимание Kyiv Post.