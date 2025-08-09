США, Украина и несколько европейских стран планируют встретиться в Великобритании в ближайшие выходные. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Цель встречи согласовать единую позицию перед личными переговорами президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина. Участники хотят снизить риск того, что Вашингтон примет предложенный Москвой вариант прекращения огня без учета интересов Киева и его европейских партнеров.
Идея координации появилась 8 августа во время телефонной конференции представителей США, Украины и Европы. Состав делегаций на встрече пока согласуется. Поводом для беспокойства стали сообщения о том, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф после встречи с Путиным передал в Вашингтон условия Кремля. Россия готова прекратить боевые действия в обмен на отказ Украины от Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
Некоторые участники телефонных переговоров решили, что Москва могла бы смягчить требования по Херсонской и Запорожской областям. Axios отмечает, что это стало бы отступлением от прежних заявлений Кремля. Однако на следующий день Уиткофф провел еще одну видеоконференцию и уточнил, что речь идет о «заморозке» позиций России в украинских регионах.
По информации Politico, Вашингтон сейчас оценивает реакцию европейских союзников на возможный план урегулирования.
Один из высокопоставленных европейских чиновников заявил, что готовность Путина к диалогу — результат совместного давления США и их партнеров. По его словам, сейчас важно усилить это давление, чтобы добиться реальных уступок от Кремля.
Дональд Трамп сообщил, что встреча с Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил дату и место.
Разные зарубежные СМИ публикуют противоречивые версии возможных условий. Bloomberg писал о варианте, который предполагает отказ Украины от Донецкой и Луганской областей и заморозку линии фронта в Херсоне и Запорожье. The Wall Street Journal передавал, что Путин готов прекратить огонь при выводе украинских войск из Донбасса. BILD утверждает, что Москва требует полного контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.
Трамп в публичных комментариях заявил, что «Владимиру Зеленскому предстоит кое-что подписать». Он отметил, что обсуждаемые варианты сложные и могут включать обмен территориями, но не уточнил, о каких именно идет речь.
Киев отверг идею территориальных уступок. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале напомнил, что ответ на территориальный вопрос закреплен в Конституции Украины. Он подчеркнул: «Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут».