Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, посетивший Москву 6 августа для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, возможно, неверно истолковал слова российского лидера. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительствах Украины и Германии.

Ранее появились сообщения, что Путин якобы готов отказаться от претензий на Запорожскую и Херсонскую области, ограничившись требованием вывода украинских войск из Донбасса. По данным источников Bild, это могло быть результатом ошибки.

По их словам, Россия на самом деле требует «мирного отхода» украинских сил из Херсонской и Запорожской областей. Уиткофф же воспринял это как «мирный отход» российских войск. В действительности, утверждают источники, Путин по-прежнему намерен полностью контролировать четыре украинские области — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

«Уиткофф не знает, о чем говорит», — заявил украинский правительственный чиновник. Bild отмечает, что аналогичной позиции придерживаются и представители немецкого правительства.

По их информации, Путин предложил лишь частичное прекращение огня: прекращение атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее перемирие. США, в свою очередь, предложили заморозить конфликт по текущей линии фронта в обмен на снятие части санкций и новые экономические соглашения с Россией. Источники Bild утверждают, что Кремль на эти условия не согласился.

После переговоров Путина с Уиткоффом американские чиновники провели телефонную конференцию с европейскими коллегами. У последних сложилось впечатление, что США сами не до конца понимают ситуацию.