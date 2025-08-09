Служба безопасности Украины сообщила об ударе дальнобойных беспилотников по терминалу в Татарстане, где, по данным спецслужбы, хранились дроны «Шахед» и иностранные комплектующие к ним.

По информации украинской стороны, склад расположен в поселке Кзыл Юл, примерно в 30 км от Елабуги, где находится предприятие по сборке «Шахедов». В СБУ уточнили, что в результате попадания дронов в здание логистического хаба начался пожар.

Канал Exilenova+ опубликовал видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлен момент атаки. По его данным, целью стал логистический терминал имени Дэна Сяопина, входящий в состав особой экономической зоны «Алабуга».

«Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком тылу. Склады с «Шахедами», которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, — законная военная цель. Каждая успешная спецоперация снижает возможности противника вести захватническую войну», — говорится в заявлении СБУ.

Власти Татарстана опровергли сообщения об ударе по ОЭЗ «Алабуга». Официальный представитель раиса республики Лилия Галимова назвала их «фейком».