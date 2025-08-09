ВОЙНА В УКРАИНЕ
СБУ заявила об ударе по складу «Шахедов» в Татарстане
Служба безопасности Украины заявила об атаке дронами по складу в Татарстане, однако власти региона и Минобороны России опровергли эту информацию
Обломки «Шахеда» / Reuters
9 августа 2025 г.

Служба безопасности Украины сообщила об ударе дальнобойных беспилотников по терминалу в Татарстане, где, по данным спецслужбы, хранились дроны «Шахед» и иностранные комплектующие к ним.  

По информации украинской стороны, склад расположен в поселке Кзыл Юл, примерно в 30 км от Елабуги, где находится предприятие по сборке «Шахедов». В СБУ уточнили, что в результате попадания дронов в здание логистического хаба начался пожар. 

Канал Exilenova+ опубликовал видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлен момент атаки. По его данным, целью стал логистический терминал имени Дэна Сяопина, входящий в состав особой экономической зоны «Алабуга». 

«Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком тылу. Склады с «Шахедами», которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, — законная военная цель. Каждая успешная спецоперация снижает возможности противника вести захватническую войну», — говорится в заявлении СБУ. 

Власти Татарстана опровергли сообщения об ударе по ОЭЗ «Алабуга». Официальный представитель раиса республики Лилия Галимова назвала их «фейком». 

Минобороны России сообщило, что утром 9 августа в Татарстане были сбиты три украинских беспилотника. По словам Галимовой, обломки дронов нашли на строительной площадке в Тукаевском районе — там же, где, по данным СБУ, находится логистический терминал.  

«Благодаря слаженным действиям дежурных расчетов жертв и пострадавших нет», — заявила она. 

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон. 

 

