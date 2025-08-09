Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщил CBS News высокопоставленный источник в Белом доме. Он не уточнил условия и формат возможного участия украинского лидера.

Встреча пройдет 15 августа. Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг войны в Украине. Он ожидает «некоторого обмена территориями» между Россией и Украиной. По его словам, есть шанс на проведение трехсторонней встречи с главами Украины и России. Он подчеркнул, что планирует говорить об урегулировании конфликта с обеими сторонами, но начнет с России.

Зеленский отверг идею «обмена территориями». Он заявил, что Киев готов к решениям, которые приведут к миру, но «дарить свою землю» не будет. По его словам, решения против Украины — это «одновременно и решения против мира». Москва исключает возможность территориальных уступок.

Путин говорил, что встреча с Зеленским возможна. Он отметил, что не возражает против этого, но должны быть созданы определенные условия.

Встреча Трампа и Путина на Аляске станет первой личной встречей лидеров США и России с 2021 года, когда в Женеве прошел саммит Джо Байдена и Путина.