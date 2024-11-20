Президент РФ Владимир Путин готов обсудить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом сделку о прекращении огня в Украине. Однако Москва исключает серьезные территориальные уступки — уходить с оккупированных территорий, включенных в состав РФ по итогам референдумов 2014 и 2022 годов, Россия не намерена. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

Еще одно условие Путина, по данным издания, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО.

Избранный президент США Трамп, пообещавший быстро положить конец конфликту, возвращается в Белый дом в период усиления влияния России. Москва контролирует около 20% Украины и продвигается на восток самыми быстрыми за последние два года темпами.

По словам источников Reuters, Москва готова на переговоры о точном разделе четырех восточных областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Вопрос статуса Крыма для РФ закрыт окончательно.

Хотя Кремль утверждает, что четыре региона полностью входят в состав РФ и находятся под защитой «‎‎ядерного зонтика» страны, российские силы на местах контролируют 70–80% территории, а около 26 тыс. кв км по-прежнему удерживаются украинскими войсками.

Россия также готова отойти с относительно небольших участков территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях, на севере и юге Украины, сообщили собеседники издания.

Путин заявил в этом месяце, что любая сделка о прекращении огня должна отражать «реалии» на местах, но он опасается недолговечного перемирия, которое только позволит Западу перевооружить Украину.

«Если не будет нейтралитета, трудно представить существование каких-либо добрососедских отношений между Россией и Украиной», — заявил Путин 7 ноября. — «Почему? Потому что это будет означать, что Украина будет постоянно использоваться как инструмент в чужих руках и в ущерб интересам РФ».

Источники Reuters уточнили, что решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине запускать американские ракеты ATACMS вглубь России может усложнить и задержать любое урегулирование — и ужесточить требования Москвы.