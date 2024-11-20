Американское посольство в столице Украины объявило о приостановке работы в среду после сообщений о возможном крупном авиаударе.

«Посольство США в Киеве получило четкую информацию о потенциальной серьезной воздушной атаке 20 ноября», — говорится в заявлении посольства, призывающем американских граждан немедленно искать укрытие, если будет объявлена воздушная тревога.

После того как посольство США приостановило свою работу, аналогичное решение приняло и представительство Испании, сославшись на «возросшую угрозу воздушных атак по всей территории Украины», сообщает агентство EFE. К таким же мерам прибегли и диппредставительства Италии и Греции.

В ответ на действия американского посольства британские власти заявили, что они «внимательно отслеживают» развитие ситуации с безопасностью своих сотрудников в Киеве.

Этим событиям предшествовало снятие ограничений США на использование украинскими военными американских ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на территории РФ.

В понедельник в Кремле заявили, что решение США разрешить Киеву запускать американские ракеты по целям в России знаменует собой «новый виток напряженности» в войне.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал пересмотренную доктрину, расширяющую условия, при которых Москва может применить ядерное оружие.