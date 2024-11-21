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Кремль и Пентагон обменялись ядерными предупреждениями
На фоне растущей эскалации в Украине и возросшей угрозы ядерного противостояния США и Россия сделали заявления о готовности к ядерному конфликту
Кремль и Пентагон обменялись ядерными предупреждениями
Дмитрий Песков и Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
21 ноября 2024 г.

Москва призвала избегать «провокационных» заявлений о ядерном оружии после того, как представитель Стратегического командования США контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о готовности к обмену ядерными ударами при условии сохранения американского мирового лидерства.

«Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта. И мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обмен заявлениями происходит на фоне обновления российской ядерной доктрины, утвержденной 19 ноября. Документ предусматривает, что агрессия против России с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместное нападение, хотя использование ядерного оружия обозначено как крайняя мера.

Напряженность в отношениях между странами усилилась после появления северокорейских войск в зоне конфликта в Украине и последующего разрешения США на применение Украиной ракет ATACMS по российской территории. Ситуация обострилась 21 ноября, когда ВСУ заявили о первом применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты с дальностью до 9 тыс. километров.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва «решительно выступает за то, чтобы сделать все, чтобы не допустить ядерной войны». Однако растущая эскалация конфликта в Украине и обмен жесткими заявлениями вызывают серьезную обеспокоенность соседних стран.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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