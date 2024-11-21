Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в осенью 2024 года началась третья «мировая война». Об этом он заявил на церемонии вручения премии «УП 100», организованной газетой «Украинская правда».

«Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи», – сказал Залужный.

«Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские «Шахеды». Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в ракетах российских применяются китайские детали», — добавил бывший военачальник.

Он добавил, что мир еще может остановить войну на территории Украины, но партнеры Киева не спешат принимать необходимые меры. «Сам Бог дает шанс всему миру сделать правильные выводы. Но этого почему-то не хотят понимать», – посетовал дипломат.

В октябре Украина и Южная Корея сообщили о прибытии в Россию военного контингента КНДР в составе порядка 10 тыс. солдат. По данным Киева, они находятся в Курской области. Пхеньян и Москва не отрицают их присутствия на территории РФ. В общей сложности к ВС РФ могут присоединиться до 100 тыс. северокорейцев, писало агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников в конце прошлой недели.

Ранее в четверг в Украине сообщили, что Россия впервые применила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), направив ее на город Днепр, что вызвало разрушения и ранения. О наличии ядерной боеголовки, которую способна переносить такая ракета, сведений нет. Ракетный удар последовал за атаками Украины по российской территории с использованием западного дальнобойного оружия.