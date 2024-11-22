Киев запросил экстренное заседание Совета Украина — НАТО, оно состоится 26 ноября. Встреча пройдет на фоне российского удара новой баллистической ракетой системы «‎Орешник»‎ по Днепру. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники. Заседание пройдет по запросу украинской стороны на уровне послов.

Россия осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД) по украинскому городу Днепру 21 ноября, что стало значительной эскалацией конфликта. По информации США и Украины, ракета считается экспериментальной версией RS-26 «Рубеж», была оснащена несколькими разделяющимися боевыми блоками (MIRV), однако не несла ядерного заряда. Ракеты такого класса могут преодолевать расстояния до 6 тыс. км и нести до 3-4 ядерных боеголовок.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал удар как серьезное обострение методов ведения войны, отметив скорость и высоту полета ракеты, что напоминает параметры межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября в обращении к нации подтвердил, что РФ использовала МБР нового типа «‎Орешник». По его словам, ‎удар был направлен на украинские военные объекты в ответ на использование Киевом западного вооружения. Путин подчеркнул: Москва оставляет за собой право решительно реагировать на акты агрессии, уточнив, что использованная ракета обладала гиперзвуковыми характеристиками, но не несла ядерного заряда.

Одновременно Кремль объявил об обновлении ядерной доктрины страны и снижении порога применения ядерного оружия.

Запуск ракеты вызвал обеспокоенность по поводу возможного применения Россией оружия с ядерным потенциалом. Представители Пентагона подтвердили, что союзники по НАТО были заранее проинформированы о запуске. Позднее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва предупредила Россию о запуске системы «‎Орешник»‎ за 30 минут до удара. НАТО намерено обсудить последствия данного удара на предстоящем экстренном собрании совета.