Разведывательные и национальные агентства США предупредили компании военно-промышленного комплекса об угрозе саботажа, исходящей от связанных с Россией субъектов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. На официальном сайте Директора национальной разведки США опубликовано обращение с призывом к оборонным предприятиям быть максимально бдительными.

Предупреждение прозвучало на фоне заявлений российского президента Владимира Путина о том, что Москва оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, оружие которых используется украинскими военными против России, включая США.

По данным американской разведки, российские спецслужбы могут использовать сотрудников оборонных предприятий или нанимать третьих лиц для организации диверсий. Ранее лица, связанные с Россией, предположительно, организовывали акты саботажа в Европе. Это повышает риски как для американских компаний за границей, так и на территории США, отмечают специалисты.

Ранее Путин сообщил о применении новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» против объекта в Днепре. Он заявил, что это оружие использовалось впервые и способно поражать цели на расстоянии до 6000 км.

В США заверили, что угрозы Москвы не повлияют на продолжение военной поддержки Украины. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерение Вашингтона оказывать помощь Киеву.

Между тем, в Украине отменили заседание Верховной рады, запланированное на 22 ноября. Украинские СМИ сообщают, что причиной стал риск ракетного удара по правительственному кварталу в Киеве.