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Украина вернула РФ эвакуированных из «приграничья» россиян
В Россию в результате договоренностей с Украиной и при поддержке МККК и Беларуси вернулись 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ в августе в ходе наступления на приграничные районы РФ
Украина вернула РФ эвакуированных из «приграничья» россиян
Фото: телеграм-канал Татьяны Москальковой / Others
22 ноября 2024 г.

46 жителей приграничных районов Курской области, над которыми ВСУ установили контроль в августе этого года, были переданы России в результате договоренностей между Москвой и Киевом.

Об этом на платформе Telegram сообщила Татьяна Москалькова, занимающая должность главного омбудсмена РФ.

«Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один — новорожденный, один — до трех лет, а также инвалид — колясочник», — написала уполномоченный по правам человека в России.

Помимо российских ведомств и курского губернатора, чиновница адресовала отдельные благодарности «компетентным органам Беларуси» и Международному комитету Красного Креста (МККК), «который откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей, транспорта».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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