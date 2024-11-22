46 жителей приграничных районов Курской области, над которыми ВСУ установили контроль в августе этого года, были переданы России в результате договоренностей между Москвой и Киевом.

Об этом на платформе Telegram сообщила Татьяна Москалькова, занимающая должность главного омбудсмена РФ.

«Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один — новорожденный, один — до трех лет, а также инвалид — колясочник», — написала уполномоченный по правам человека в России.

Помимо российских ведомств и курского губернатора, чиновница адресовала отдельные благодарности «компетентным органам Беларуси» и Международному комитету Красного Креста (МККК), «который откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей, транспорта».