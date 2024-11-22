Россия приняла решение о запуске серийного производства новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны и представителями ВПК.

Об «испытаниях в бою» этой ракеты он постфактум объявил 21 ноября — через несколько часов после удара по украинскому Днепру.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев предложил принять ракету на вооружение, на что Путин ответил: «Так и сделаем». Президент подчеркнул, что система обладает «особой мощью» и станет ключевым элементом РВСН.

«Испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Собственно говоря, оно практически организовано», — сообщил Путин.

Он назвал «Орешник» гарантией суверенитета РФ и заявил, что этой ракете в мире пока аналогов нет, также как и средств, способных ее перехватить.

Российский президент также отметил, что помимо «Орешкина» в России ведется разработка других ракетных систем похожего класса.

«По результатам испытания, это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», — сказал он.

По словам Путина, удар «Орешником» 21 ноября был нанесен в ответ на использование ВСУ западных дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для атак на российскую территорию.