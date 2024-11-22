Петиция нескольких неправительственных организаций в Верховный суд Израиля с требованием отправить в отставку ультраправого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира вызвала острые разногласия в правительстве и может спровоцировать конституционный кризис.

Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Бен-Гвира. В документе, опубликованном офисом прокурора, содержатся обвинения в том, что министр вмешивался в деятельность полиции, политизировал кадровые назначения и направлял распоряжения, нарушающие принцип нейтральности правоохранительных органов.

Среди претензий фигурирует письмо бывшего комиссара полиции Коби Шабтая, где утверждается, что Бен-Гвир требовал от руководства игнорировать указания кабинета министров, связанные с гуманитарной помощью в Газе. Эти действия, по мнению Бахарав-Миары, подтверждают доводы НПО, обратившихся в Верховный суд.

Бен-Гвир отверг обвинения и публично потребовал отставки самого генпрокурора, назвав ее действия политически мотивированными. Однако его позиция усиливает напряжение внутри коалиции: если партия Бен-Гвира «Оцма Йехудит» выйдет из состава правительства, Нетаньяху останется с минимальным большинством в Кнессете.

Назначенный министром в 2022 году, Бен-Гвир добился расширения своих полномочий, включая контроль над пограничной полицией на Западном берегу. Новый закон о полиции, принятый по его требованию, предоставляет ему возможность определять оперативные приоритеты, что, по мнению критиков, делает министра фактическим главой полиции. Четыре бывших руководителя полиции заявили, что его вмешательство ведет к политизации структуры.

Нетаньяху, столкнувшийся с обвинениями в коррупции и ордером Международного уголовного суда за предполагаемые военные преступления, пока воздерживается от увольнения министра. Если Верховный суд потребует отставки Бен-Гвира, а Нетаньяху откажется выполнять это решение, Израиль может оказаться на пороге конституционного кризиса, предупреждают эксперты по праву.