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Авиаудары по позициям хуситов
США нанесли авиаудары по пяти подземным объектам хуситов в Йемене, используя стратегические бомбардировщики B-2 Spirit
Авиаудары по позициям хуситов
B-2 Spirit / Фото: Reuters
23 ноября 2024 г.

Американская авиация провела серию ударов по позициям йеменских хуситов в районах, находящихся под их контролем. Об этом говорится в пресс-релизе Командования глобальных ударов ВВС США, опубликованном в пятницу.

Целью операции стали пять укрепленных подземных хранилищ, которые были уничтожены стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit. Самолеты вылетели с авиабазы в Уайтмене, штат Миссури, и успешно достигли своих целей благодаря технологии «стелс», которая делает их практически невидимыми для радаров противника.

«Эта операция продемонстрировала глобальные возможности США и способность действовать против этих целей в любое время и в любом месте», — заявили в Командовании глобальных ударов.

Представители ВВС подчеркнули, что использование B-2 подтвердило их уникальные характеристики: большая дальность полета, объем полезной нагрузки, малая заметность и возможность применения высокоточного оружия.

Американские военные заявили, что удар по хуситам призван ослабить их «дестабилизирующее поведение» в регионе. В октябре глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США продолжат наносить удары, чтобы «защитить своих граждан и региональных партнеров».

Ранее в октябре B-2 уже использовались для атак по позициям хуситов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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