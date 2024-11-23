Американская авиация провела серию ударов по позициям йеменских хуситов в районах, находящихся под их контролем. Об этом говорится в пресс-релизе Командования глобальных ударов ВВС США, опубликованном в пятницу.

Целью операции стали пять укрепленных подземных хранилищ, которые были уничтожены стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit. Самолеты вылетели с авиабазы в Уайтмене, штат Миссури, и успешно достигли своих целей благодаря технологии «стелс», которая делает их практически невидимыми для радаров противника.

«Эта операция продемонстрировала глобальные возможности США и способность действовать против этих целей в любое время и в любом месте», — заявили в Командовании глобальных ударов.

Представители ВВС подчеркнули, что использование B-2 подтвердило их уникальные характеристики: большая дальность полета, объем полезной нагрузки, малая заметность и возможность применения высокоточного оружия.

Американские военные заявили, что удар по хуситам призван ослабить их «дестабилизирующее поведение» в регионе. В октябре глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США продолжат наносить удары, чтобы «защитить своих граждан и региональных партнеров».

Ранее в октябре B-2 уже использовались для атак по позициям хуситов.