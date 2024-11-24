Соединенные Штаты «сокрушат» экономики Канады, Великобритании, Франции и Германии за поддержку Международного уголовного суда в Гааге (МУС), чтобы не стать «следующим» фигурантом расследования в МУС. Соответствующее заявление сделал союзник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Любая страна или организация, которые помогают или подстрекают к этому безобразию, должны ожидать решительного сопротивления со стороны Соединенных Штатов, и я с нетерпением жду совместной работы с президентом Трампом, его командой и моими коллегами в Конгрессе, чтобы выработать мощный ответ», — сказал он. «Если ваша страна собирается помочь МУС и выдать ордер на арест Нетаньяху и Галанта, то я наложу санкции на вашу страну», — продолжил свою угрозу на FOX News сенатор Грэм. «Они [Нетаньяху и Галант] пытаются предотвратить второй Холокост. Поэтому обращаясь к любому союзнику, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, если вы попытаетесь помочь МУС, мы наложим на вас санкции!». Грэм выразил мнение, что Соединенные Штаты могут стать следующим объектом расследования военных преступлений Израиля, повторив опасения, высказанные в мае другим республиканцем Майком Джонсон, спикером Палаты представителей США. На вопрос, как могут выглядеть такие санкции, Грэм ответил: «Мы должны сокрушить их экономику, потому что мы можем быть следующими... Что помешает им также преследовать Трампа или любого другого американского президента?». Накануне Майк Уолтц, которого Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по нацбезопасности в будущей администрации, пообещал суду в Гааге «решительную реакцию США». Будущий помощник Трампа назвал расследование Международного суда незаслуживающим доверия, а сами обвинения «давно опровергнутыми правительством США».