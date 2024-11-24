В столице Пакистана в воскресенье введены жесткие меры безопасности в ожидании протестов сторонников бывшего премьер-министра Имрана Хана, который находится в тюрьме. Протестующие требуют его освобождения.

Автомагистрали, ведущие в Исламабад, были перекрыты, чтобы помешать сторонникам Хана, возглавляемым членами его партии «Пакистан Техрик-е-Инсаф» (PTI), собраться у здания парламента. Основные улицы города заблокированы грузовыми контейнерами, а также патрулируются многочисленными отрядами полиции и военных в полной экипировке. Мобильная связь в городе временно отключена.

По данным полиции Исламабада, любые собрания были запрещены в соответствии с местным законодательством.

Международная интернет-организация NetBlocks сообщила в соцсети X (бывший Twitter), что в преддверии протестов работа мессенджера WhatsApp была ограничена.

Один из ключевых соратников Хана, Али Амин Гандапур, возглавляющий провинцию Хайбер-Пахтунхва и предположительный лидер крупнейшей колонны протестующих, призвал людей собраться у входа в «красную зону» Исламабада, известную как «Ди Чоук».

Красная зона Исламабада включает здание парламента, правительственные учреждения, посольства и офисы международных организаций.

«Имран Хан призвал нас оставаться там до выполнения всех наших требований», — заявил Гандапур в видеообращении в субботу.

Основные требования PTI включают немедленное освобождение всех ее лидеров, включая Хана, а также отставку текущего правительства, которое, по словам партии, пришло к власти в результате фальсификации выборов.

Имран Хан находится в тюрьме с августа прошлого года. С момента его отставки в 2022 году он столкнулся с рядом обвинений, включая коррупцию и подстрекательство к насилию, которые он и его партия категорически отвергают.