Греческая администрация Кипра захотела вступить в НАТО. Глава южной части острова Никос Христодулидис еще в октябре представил американскому коллеге Джо Байдену план возможного вступления в НАТО, отмечает местная газета «Катимерини».

По ее данным, Байден положительно воспринял этот «детализированный и тщательно продуманный план с долгосрочной перспективой, состоящий из нескольких взаимосвязанных этапов». Однако конкретного ответа по поводу кипрского предложения глава Белого дома не дал.

Издание уточняет, что Христодулидис также обсудил этот план с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Бухаресте в начале ноября.

Ключевой пункт плана — формализация отношений между греческой частью Кипра и НАТО. Для этого необходима последовательность шагов, включая прогресс в урегулировании кипрского вопроса и улучшение отношений между Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) и греческой администрацией.

Никосия также запросила у США возможность закупки американского вооружения по трех- или пятилетнему соглашению, расширение подготовки членов Национальной гвардии в американских военных академиях и помощь в модернизации оборонных возможностей Кипра до стандартов НАТО.

Что думает Турция?

Даже если США поддержат заявку Никосии, это еще ничего не меняет: для формального начала вступления в альянс нужно согласие всех 33 членов НАТО, включая Турцию. Анкара не признает греческую администрацию Кипра в качестве легитимного государства.

Как подчеркивает МИД Турции, основная причина кипрского конфликта — тот факт, что греки-киприоты отказываются воспринимать турков-киприотов как равных партнеров. Греки-киприоты не хотят делиться политической властью и богатством, включая природные ресурсы острова, с турками-киприотами.

Республика Кипр была основана в 1960 году как партнерское государство между двумя народами острова на основе международных договоров, заключенных между турками-киприотами и греками-киприотами, а также странами-гарантами Турцией, Грецией и Великобританией.

Такое положение дел было нарушено в 1963 году, когда греко-кипрская сторона с применением силы изгнала турок-киприотов из органов и институтов партнерского государства, а также из их домов, с многочисленными нарушениями прав человека.

Ситуация ухудшилась, когда в 1974 году произошел государственный переворот, совершенный греческой хунтой с целью присоединения острова к Греции. В результате у Турции не осталось другого выбора, кроме как вмешаться в соответствии со своими правами и обязательствами, вытекающими из Договора о гарантиях 1960 года.

С тех пор турецкие силы остаются единственным фактором, предотвращающим повторение прежних трагедий, совершенных в отношении турок-киприотов. Таким образом, единственной оккупацией на острове является продолжающаяся оккупация «‎‎партнерского государства», созданного в 1960 году греками-киприотами, подчеркивает МИД Турции.