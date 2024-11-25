Подразделения специального назначения сухопутных войск Азербайджана и иранской Революционной гвардии приступили к совместным тактическим учениям «Араз-2024».

По данным Министерства обороны Азербайджана, маневры проходят вблизи населенного пункта Асландюз в иранской провинции Ардебиль и продлятся четыре дня.

«Перед началом учений состоялось командно-штабное совещание с участием высокопоставленных членов делегаций обеих стран. На нем была определена последовательность выполнения этапов и эпизодов занятий, предоставлена информация о мерах безопасности», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщило официальное информационное агентство Ирана IRNA со ссылкой на заявление Сухопутных войск Революционной гвардии, целью учений является укрепление отношений между двумя странами, совместная борьба с незаконными вооруженными организациями, усиление безопасности границ и повышение военного потенциала.