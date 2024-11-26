Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов на встрече с журналистами заявил, что переход на латиницу может привести к утрате культурного наследия республики, формировавшегося веками.

«Понимаете, язык — это ведь не только написание неких слов, это культура, это традиции, это ментальность, это наследие Кыргызстана. Стоит ли вот так вот его в одночасье менять?» — отметил посол.

Российский посол, ссылаясь на неназванных лингвистов, утверждает, что кириллица «наиболее подходит для передачи особенностей кыргызского языка».

Вакунов выразил опасение, что переход на латиницу может создать «разрыв между поколениями».

«Ну, скажите, пожалуйста, как в латинице будет писаться и, самое главное, произноситься буква «ы», присущая кыргызскому языку? И через 30 лет, обучаясь на основе латиницы, как она будет передаваться, как нужно будет объяснить, что вот это сочетание знаков читается как «ы»? Я думаю, что это будет очень сложно сделать», — считает дипломат.

Посол подчеркнул, что президент Кыргызстана ранее заявлял, что вопрос перехода на латиницу пока не стоит. По словам Вакунова, МИД России воспринимает это с пониманием. Он также указал, что смена письменности потребует «значительных финансовых затрат».

Вопрос о едином алфавите для тюркских народов обсуждался в сентябре на заседании Организации тюркских государств в Баку. Был утвержден алфавит на латинице из 34 букв.

В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Кыргызстан и другие страны Центральной Азии сделать шаг в сторону его внедрения.