Президент США Джо Байден тайно обратился к Конгрессу с просьбой утвердить дополнительное финансирование для Украины в размере $24 млрд, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация уходящего президента планирует включить эти средства в общий пакет государственных расходов, который, как ожидается, будет принят в декабре. Два помощника Конгресса подтвердили Politico, что запрос был направлен 25 ноября.

Из запрашиваемой суммы около двух третей ($16 млрд) планируется выделить на пополнение запасов вооружений США, а оставшиеся средства направить на инициативу помощи в области безопасности Украины.

Республиканцы восприняли действия Байдена в штыки.

«Америка на последнем месте!!! Администрация Байдена/Харрис не только выделяет еще $24 млрд Украине, но и рассматривает возможность передачи ядерного оружия Украине», — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на платформе X (орфография и пунктуация сохранены). Политик добавила, что кабинет Байдена выделяет масштабную помощь Киеву в то время, когда американцы «страдают» без достаточной поддержки.

Сенатор Майк Ли, комментируя запрос президента, заявил, что Конгресс не должен поддерживать такое предложение. «Любые требования Байдена о финансировании должны быть отвергнуты», — подчеркнул он.

Министр обороны США Ллойд Остин 20 ноября заявил, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму до $275 млн. В него войдут боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое вооружение и другое оборудование.

Если Конгресс не одобрит пакет помощи Украине, то у Пентагона остается лишь $7 млрд военной помощи Киеву. По информации Politico, администрация Байдена стремится ускорить поставки оставшихся средств до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Последний неоднократно заявлял, что прекратит военную помощь Украине, если она не начнет мирные переговоры с Россией.