Президент Израиля Ицхак Герцог призвал к немедленным действиям в секторе Газа после достижения соглашения о прекращении огня с «Хезболлой» в Ливане. Герцог не стал уточнять, означает ли это, что Израиль должен пойти на компромиссы и заключить аналогичное мирное соглашение и прекратить обстрелы Газы. Однако политик подчеркнул необходимость освободить израильских заложников, удерживаемых в Газе, назвав это «высшим приоритетом» для Израиля.

«Мы должны воспользоваться этой возможностью и действовать решительно, используя всю нашу силу, чтобы выполнить нашу главную задачу — вернуть похищенных братьев и сестер из Газы», — написал Герцог на платформе X (ранее Twitter).

Президент приветствовал решение о прекращении огня в Ливане, назвав его «правильным и важным», но подчеркнул, что соглашение должно гарантировать полную безопасность жителей северных районов Израиля.

«Государство Израиль будет защищать своих граждан в любое время, в любом месте и любыми средствами. Наши враги должны знать: как раньше уже не будет», — заявил Герцог, поблагодарив президента США Джо Байдена и его администрацию за посредничество в переговорах.

Мирный трек по Газе тоже сдвинулся с мертвой точки. По данным газеты «‎Аль-Араби аль-Джадид», 26 ноября Египет отправил делегацию в Израиль для переговоров о прекращении огня в палестинском секторе. Между тем, израильские военные продолжают усиливать блокаду северной части Газы, где в ловушке остаются более 400 тыс. человек. Израиль полностью запретил поставки гуманитарной помощи в этот район.

26 ноября военно-политический кабинет Израиля официально одобрил план прекращения огня в Ливане. Вскоре после этого президент США Джо Байден подтвердил, что соглашение требует от «Хезболлы» вывода своих сил с юга Ливана в течение 60 дней. Израильские войска также начнут постепенное отступление, что позволит гражданским лицам с обеих сторон вернуться в свои дома и приступить к восстановлению приграничных территорий.

Соглашение основано на резолюции 1701 Совета Безопасности ООН — она завершила конфликт 2006 года между Израилем и «Хезболлой» и послужила той же цели и в этот раз. Согласно новым условиям, «Хезболла» должна отступить за пределы реки Литани, на юге страны будет создана буферная зона, которую будут контролировать правительственные войска Ливана. За тем, чтобы Израиль и Ливан соблюдали условия перемирия, будут следить миротворцы ООН и многонациональный комитет, куда вошли США и Франция.