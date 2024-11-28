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Сирийская оппозиция перешла в наступление
Оппозиционные силы заявили о контроле над крупной территорией к западу от Алеппо. В ходе наступления были захвачены военная техника и пленные из числа правительственных войск
Сирийская оппозиция перешла в наступление
Сирийская оппозиция перешла в наступление / Фото: AA / Others
28 ноября 2024 г.

Сирийские оппозиционные силы заявили в среду о захвате 32 населенных пунктов и территорий в западной сельской части Алеппо на севере Сирии в результате масштабного наступления на силы сирийского режима.

По информации корреспондента агентства «Анадолу», оппозиционные силы взяли под контроль десятки деревень, включая Урм Аль-Кубра, Анджара, Башнатра, Кафр Басма, Басратун, Хавр, аль-Касимия, Аджил, Бала, аль-Салум, а также военную базу сирийского режима, известную как «База 46».

Площадь новой захваченной территории на западе от Алеппо составляет 245 квадратных километров, что позволило оппозиционным силам приблизиться к городу Алеппо на расстояние около 5 километров.

Вооруженная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее союзники сообщили о захвате тяжелой военной техники и транспортных средств у правительственных сил, а также о взятии в плен десятков солдат режима.

По данным корреспондента «Анадолу», тысячи местных жителей покинули зону боевых действий, направившись в сторону северо-западных сельских районов Идлиба.

Сирия погружена в жестокую гражданскую войну с начала 2011 года, когда режим Асада с особой жестокостью подавил продемократические протесты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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