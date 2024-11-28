Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного по делам Польши в Баку Михала Гречило, чтобы выразить недовольство недавним визитом президента Польши Анджея Дуды. В МИД заявили, что глава польского государства посетил район, расположенный рядом с селом Керки, которое Азербайджан считает оккупированной территорией.

«Визит президента Польши Анджея Дуды на армяно-азербайджанскую границу в сопровождении членов Миссии ЕС в Армении (EUMA), к сожалению, является очередной демонстрацией антиазербайджанской политики различных стран-членов ЕС и европейских институтов», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана, размещенной в социальной сети X.

В Баку подчеркнули, что действия миссии, которые официально направлены на «содействие стабильности и укрепление доверия в регионе», на деле используются против Азербайджана.

«Мы глубоко сожалеем, что президент страны, официально являющейся «стратегическим партнером» Азербайджана, принял участие в неприемлемом дипломатическом «бинокулярном шоу», приведшем к обострению отношений между Азербайджаном и Польшей. Несмотря на многочисленные послания, направленные официальными лицами Азербайджана в администрацию президента и министерство иностранных дел Польши, польская сторона не удержалась от этого провокационного шага. Азербайджан сохраняет за собой право принять надлежащие дипломатические меры против этой недружественной акции», — подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.

МИД призвал Варшаву воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу законные интересы безопасности Азербайджана.