Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели опубликовал заявление на платформе X, в котором выразил обеспокоенность текущей ситуацией в сирийском Идлибе и прилегающих районах. Он отметил, что Анкара подчеркивает важность поддержания стабильности на границе и выполнения международных соглашений.

«Сохранение спокойствия в Идлибе и прилегающем регионе, находящемся в непосредственной близости к нашей границе, является приоритетом для Турции», — отметил Кечели.

По словам дипломата, с 2017 года были достигнуты несколько соглашений, направленных на деэскалацию конфликта в Идлибе. Турция, как подчеркнул спикер, «добросовестно выполняет требования всех соглашений, стороной которых она является».

Тем не менее, Кечели выразил тревогу в связи с ростом насилия в регионе. «Мы предупреждали на различных международных платформах, что недавние атаки на Идлиб достигли уровня, подрывающего дух и реализацию Астанинских соглашений, и что есть многочисленные жертвы среди мирного населения. Мы подчеркивали, что эти атаки должны прекратиться», — заявил он.

Особое беспокойство вызывает эскалация напряженности, которая, по словам Кечели, «абсолютно недопустима» и может привести к еще большей нестабильности. «Для Турции крайне важно предотвратить новую волну нестабильности и защитить гражданское население», — добавил он.

Кечели также акцентировал внимание на участившихся атаках террористических группировок из районов Тель-Рифат и Манбиджа, которые, по его словам, «пытаются воспользоваться нынешней нестабильной обстановкой». Он напомнил, что ранее достигнутые соглашения о ликвидации террористического присутствия в этих районах до сих пор не выполнены, что вызывает дополнительное беспокойство.

«В соответствии с нашей приверженностью единству и территориальной целостности Сирии, а также с нашим приоритетом борьбы с терроризмом, мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации», — заключил представитель МИД.