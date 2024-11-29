Шведские СМИ сообщили об инциденте с участием беспилотника, который пролетел над территорией посольства РФ в Стокгольме в ночь на 29 ноября — около 2:15 по местному времени, и сбросил красную краску.

На фотографиях, опубликованных газетой Dagens Nyheter, видны пятна краски на асфальте у здания дипмиссии. Представитель полиции Стокгольма Матс Эрикссон подтвердил факт происшествия и добавил, что для поиска дрона был задействован вертолет. Однако, по его данным, «аппарат-злоумышленник» все же успешно скрылся.

Полиция пока квалифицирует произошедшее как вандализм. Однако не исключено, что дело может получить дополнительные статьи, так как запуск дрона в этом районе, рядом с аэропортом, может нарушать нормы Закона об авиации, уточняет Dagens Nyheter.

Эрикссон также вспомнил о нападении на шведское посольство в Москве буквально на этой неделе, где 28 ноября неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью и оставили надписи на стенах.

«Кто-то, очевидно, предположит, что есть связь между этими событиями», — заявил представитель МВД шведской газете Aftonbladet.

Российское посольство в Швеции в свою очередь заявило, что подобное случается не впервые. Там сказали, что с мая 2023 года такое происходит уже «десятый раз». В пресс-службе диппредставительства уточнили, что в результате прежних инцидентов повреждались автомобили и иное имущество.

Российские дипломаты посетовали, что несмотря на их обращения к шведским властям, злоумышленники до сих пор не найдены.