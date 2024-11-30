Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о «неизменной поддержке» России в конфликте с Украиной, сообщило в субботу государственное информационное агентство ЦТАК.

На встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым в Пхеньяне лидер КНДР высоко оценил укрепление связей между странами во всех сферах, включая оборонную.

«Недавнее контрнаступление российского правительства и армии против Украины является своевременной и эффективной мерой, чтобы дать понять США, Западу и Украине, прибегающим к безрассудному военному авантюризму, серьезность ситуации и готовность России к жестким ответным действиям», — заявил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер выразил готовность расширять сотрудничество с Россией во всех областях согласно договоренностям, достигнутым на июньском саммите в Пхеньяне.

Визит Белоусова состоялся на фоне заявлений США, Южной Кореи и Украины о том, что КНДР направила в Россию тысячи военнослужащих. Пхеньян и Москва не подтверждают и не опровергают эту информацию.

В июне страны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающее взаимную военную помощь в случае агрессии третьих стран. На прошлой неделе разведка Южной Кореи сообщила о поставках КНДР в Россию дополнительных самоходных гаубиц и ракетных установок.