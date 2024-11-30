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Израиль убил сотрудников WCK
В результате израильского авиаудара в секторе Газа погибли пять палестинцев, среди них трое сотрудников международной гуманитарной организации World Central Kitchen
Израиль убил сотрудников WCK
World Central Kitchen / Фото: Reuters
30 ноября 2024 г.

В блокированном секторе Газа в результате авиаудара израильской армии погибли пять палестинцев, в том числе трое сотрудников некоммерческой организации World Central Kitchen (WCK), базирующейся в США.

По данным местных медиков, удар был нанесен по транспортному средству, двигавшемуся по проспекту Салахаддин в городе Хан-Юнус на юге сектора. Среди погибших также двое прохожих, находившихся поблизости во время атаки.

Очевидцы сообщили о значительных разрушениях в результате авиаудара.

World Central Kitchen ранее уже теряла своих сотрудников в секторе Газа. В апреле этого года в Дейр-эль-Балахе в результате израильской атаки погибли семь членов команды, включая граждан Австралии, Польши, Великобритании, США и Канады.

В августе еще один сотрудник WCK, палестинец Нади Саллоут, был убит недалеко от Дейр-эль-Балаха.

С момента начала конфликта 7 октября 2023 года, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в секторе Газа погибли более 200 сотрудников гуманитарных организаций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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