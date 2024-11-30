Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смене командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. На эту должность назначен генерал-майор Михаил Драпатый, который сменил генерала Александра Павлюка. Об этом Зеленский объявил 29 ноября после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По словам главы государства, Драпатый весной этого года успешно организовал оборону Харьковского направления, сорвав наступление российских войск.

Одновременно командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Апостол был назначен заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Зеленский подчеркнул, что главная задача новых руководителей – повысить боеспособность армии, улучшить подготовку военнослужащих и внедрить инновационные подходы к управлению личным составом.

Смена командующего Сухопутными войсками происходит на фоне российского наступления в Донецкой области. Это уже вторая перестановка на этой должности за год. Александр Павлюк занял пост в феврале, сменив Александра Сырского, который стал главнокомандующим ВСУ.

Михаил Драпатый, которого украинские СМИ называют «боевым генералом», участвовал в операции против сепаратистов в Мариуполе в 2014 году. После начала полномасштабной войны он руководил операцией по освобождению правого берега Днепра в Херсонской области и возглавлял командование «Харьков».