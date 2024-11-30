ПОЛИТИКА
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В Косово арестованы причастные к взрыву
В Косово задержали подозреваемых после взрыва на водоканале, снабжающем две главные электростанции
В Косово арестованы причастные к взрыву
В Косово полиция провела аресты после взрыва на канале / Фото: Reuters
30 ноября 2024 г.

В Косово полиция провела аресты после взрыва на канале, по которому поступает вода на две основные электростанции страны. Об этом сообщил премьер-министр Альбин Курти, слова которого приводит Reuters.

Инцидент в районе Зубин Поток на севере страны, Приштина назвала «террористическим актом», обвиняя в произошедшем Сербию. Курти заявил, что полиция провела рейды и задержала подозреваемых. По его словам, найдены доказательства, которые помогут привлечь виновных к суду.

Очевидцы рассказали Reuters, что видели спецназ полиции в ходе рейдов на севере Косово. Подробности о числе задержанных и их личностях пока не раскрываются.

Ранее взрыв повредил канал, который снабжает водой две электростанции, вырабатывающие основную часть электроэнергии в стране. Курти назвал это нападением со стороны Сербии.

Сербия отвергла обвинения в свой адрес, заявив, что Приштина пытается использовать ситуацию в политических целях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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