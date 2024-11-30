ПОЛИТИКА
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Грузии грозит двоевластие
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покидать пост, заявив, что останется на должности до избрания нового легитимного парламента
Грузии грозит двоевластие
Саломе Зурабишвили на уличных протестах / Фото: Reuters
30 ноября 2024 г.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что останется на посту, несмотря на истечение срока полномочий. В телеобращении к гражданам она назвала себя «единственным независимым и легитимным институтом» в стране.

Зурабишвили отказалась признать легитимность парламента, сформированного после выборов в октябре 2024 года.

«Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно изберет кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами», — подчеркнула она.

Октябрьские выборы принесли большинство мест правящей партии «Грузинская мечта», которую оппозиция называет «пророссийской». Результаты выборов не признали ни оппозиционные партии, ни президент.

Тем временем протесты против отказа от переговоров о вступлении в Евросоюз продолжаются. После заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября протестующие собираются у парламента в Тбилиси и в других городах. Полиция применяет водометы и слезоточивый газ, а митингующие отвечают пиротехникой.

По данным МВД, за две ночи акций были задержаны более 150 человек. На фоне протестов парламент, состоящий только из депутатов «Грузинской мечты», назначил выборы президента на 14 декабря 2024 года. Инаугурация нового главы государства запланирована на 29 декабря. Правящая партия выдвинула кандидатом Михаила Кавелашвили, бывшего футболиста.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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