Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп, избранный президент США, хочет добиться прекращения огня в Газе и освобождения пленных до своей инаугурации 20 января 2025 года. Об этом Грэм рассказал в интервью Axios.

Вопрос урегулирования конфликта в Газе остается в числе приоритетов действующего президента Джо Байдена. Однако отсутствие значительного прогресса за последние недели может передать эту задачу администрации Трампа.

По словам Грэма, Трамп настроен заключить соглашение об освобождении заложников и прекращении войны как можно скорее.

«Он хочет, чтобы это произошло сейчас. Трамп сосредоточен на вопросе пленных и поддерживает прекращение огня, включающее их освобождение. Он хочет, чтобы убийства прекратились», — отметил сенатор.

Грэм выразил надежду, что администрации Байдена и Трампа смогут совместно работать над этим вопросом в переходный период. Трамп считает, что решение конфликта в Газе необходимо для реализации его внешнеполитических планов, таких как нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией и создание альянса против Ирана.

Ранее Джо Байден сообщил о прекращении огня между Израилем и движением «Хезболла» в Ливане. Это соглашение, по мнению команды Трампа, стало возможным благодаря победе республиканца на выборах.