Избранный президент США Дональд Трамп назначил давнего соратника Кашьяпа «Кэша» Пателя, который известен резкой критикой ФБР, следующим директором бюро в новой администрации. 44-летний номинант на должность главы бюро — адвокат с опытом чиновничьей работы в области национальной безопасности, разведки и борьбы с терроризмом.

Избранный президент США объявил о назначении Пателя в субботу в социальной сети Truth Social.

«Кэш — блестящий юрист, <…> который провел свою карьеру, разоблачая коррупцию, отстаивая справедливость и защищая американский народ», — говорится в заявлении Трампа. — Он сыграл ключевую роль в разоблачении ложной информации о России (речь идет о заявлениях о предвыборной поддержке Трампа — ред.), выступая защитником правды, подотчетности и Конституции».

Патель, известный лояльностью Трампу, рассматривается в качестве возможного преемника текущего директора ФБР Кристофера Рэя, чей срок начался в 2017 году. Назначение Пателя потребует либо отставки Рэя, либо его увольнения — а также утверждения Сенатом.

В период президентства Трампа Патель занимал высокие посты в Пентагоне и Совете нацбезопасности. Также он работал в Министерстве юстиции и комитете по разведке Палаты представителей, где руководил расследованием возможной слежки за избирательной кампанией Трампа в 2016 году, что укрепило его позиции среди сторонников старого-нового президента.

Патель активно выступает за чистку федеральных агентств и часто критикует то, что он называет разгулом коррупции и засильем бюрократии в госструктурах. В 2023 году он выпустил книгу «Государственные бандиты: Глубинное государство, правда и борьба за нашу демократию», в которой подробно описал, как, по его мнению, бюрократия препятствует развитию страны. Патель открыто заявил, что хочет полностью перестроить ФБР, предложив превратить его штаб-квартиру в музей, посвященный разоблачению «глубинного государства».

Трамп заявил, что Патель сосредоточится на борьбе с преступностью: ликвидации криминальных структур, а также противодействии торговле людьми и наркотиками.

В свою очередь ФБР заявило, что его сотрудники продолжают работать на благо американского народа, несмотря на политическую полемику вокруг руководства бюро.