Президент России Владимир Путин утвердил новый государственный бюджет, который предусматривает рекордные расходы на оборону. В 2025 году на нужды отрасли будет выделено 32,5% бюджета — 13,5 трлн рублей ($126 млрд). Это превышает уровень военных затрат 2023 года вдвое, а по сравнению с 2021 годом — это почти четырехкратное увеличение. Таким образом военный бюджет достигнет 6,2% от ВВП страны, что станет историческим рекордом для РФ.

Стоит отметить, что это пока не дотягивает до расходов СССР, которые, если не считать годы Второй мировой войны, когда страна тратила практически половину бюджета на оборону, в разное время колебались от 10% до 20% ВВП. Однако стоит оговориться, что СССР был супранациональным образованием, включавшим в себя 15 стран.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, будут также расширены затраты на «национальную безопасность», которая включает бюджет внутренних силовых структур — полиции, спецслужб и других ведомств. Суммарно силовики всех видов получат порядка 40% бюджета страны или около $159 млрд.

Утверждение бюджета совпало с визитом в Киев делегации Европейского Союза, возглавляемой новой верховным представителем ЕС по иностранным делам (экс-главой правительства Эстонии) Каей Каллас, президентом Евросовета Антониу Костой и комиссаром по вопросам расширения Мартой Кош. Представители ЕС выразили поддержку украинскому народу, подчеркнув «непоколебимую солидарность» в борьбе против российской агрессии.

Конфликт, приближающийся к трехлетней отметке, сопровождается усилением напряженности. Москва пригрозила ударами по правительственным зданиям в Киеве и активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Эти действия Кремль объясняет использованием Киевом западного вооружения, предоставленного США и Великобританией.