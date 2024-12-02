В городе Нзерекоре, втором по величине в Гвинее, произошла трагедия, унесшая жизни десятков людей. По сообщениям местных СМИ и свидетелей, беспорядки начались на футбольном матче, организованном в честь лидера военной хунты Мамади Думбуйи. По неподтвержденным данным, число погибших может достигать 100, а местные больницы переполнены телами.

Конфликт вспыхнул после спорного решения судьи, которое вызвало гнев болельщиков. Фанаты выбежали на поле, а беспорядки быстро перекинулись на улицы города. Были сожжены здания, включая полицейский участок. На видео с места событий видны тела, лежащие на земле, однако их подлинность пока не подтверждена.

Один из врачей, работающих в местной больнице, сообщил, что «тела выстроены в очередь, коридоры заполнены, а морг переполнен». По его словам, жертв может быть около 100. Другой медик оценивает число погибших в «десятки», а в их числе есть дети.

Матч стал частью серии мероприятий, организованных в поддержку Думбуйи, пришедшего к власти в результате переворота в 2021 году. Несмотря на международное давление, он отказывается возвращать власть гражданскому правительству и планирует участвовать в выборах, которые, как ожидается, состоятся в 2025 году.