Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир распорядился запретить мечетям транслировать азан (исламский призыв к молитве), утверждая, что это «беспокоит» израильских жителей. Полиция получила указания конфисковывать громкоговорители и штрафовать мечети за трансляцию призыва, длящегося около двух минут.

В интервью израильскому телеканалу Channel 12 Бен-Гвир заявил: «Я горжусь тем, что продвигаю политику прекращения необоснованного шума от мечетей и других источников, который стал опасностью для жителей Израиля».

Офис министра сообщил, что «в ходе обсуждений выяснилось, что большинство западных стран и даже некоторые арабские страны ограничивают шум и имеют множество законов по этому вопросу. Только в Израиле это оставлено без внимания».

Лидер партии «Объединенный арабский список» Мансур Аббас осудил решение, обвинив Бен-Гвира в разжигании розни. «Бен-Гвир постоянно пытается подорвать мирное сосуществование», — написал Аббас в социальной сети X.

«Нападения на мечети, церкви, культурные объекты и религиозные тексты являются частью многолетней израильской кампании по уничтожению палестинской культуры», — заявил Нихаль Авад, национальный исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям (CAIR).

Бен-Гвир давно известен своей неприязнью к азану. В 2013 году, задолго до вступления в должность, он и группа ультраправых активистов демонстративно включали громкую трансляцию азана в районе Тель-Авива Рамат-Авив, заявляя, что хотят показать, как другие общины в Израиле «страдают» от призыва к молитве.