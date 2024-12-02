Украина обратилась к Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдове с запросом на поставки электроэнергии из-за ее острого дефицита. Об этом сообщило Минэнерго Украины.

Как уточнили в ведомстве, 28 ноября одна из двух линий, питающих атомную электростанцию, была выведена из строя в результате атак на энергетическую инфраструктуру.

«На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 747 МВт в час и мощностью 1165 МВт», — гласит сообщение ведомства.

Службы уже восстановили подачу электроэнергии для более чем 343 тыс. абонентов, при этом власти призывают граждан к бережному потреблению.

В минувшем месяце газета The Times сообщила, что в результате воздушных ударов в Украине с разной степенью ущерба были повреждены до 80% энергетической инфраструктуры. Украинские официальные лица, включая министра энергетики Германа Галущенко и президента Владимира Зеленского, подтвердили, что зима может стать чрезвычайно сложной без восстановления энергообъектов.

С начала года десятки важных объектов, включая ДнепроГЭС, Трипольскую и Бурштынскую ТЭС, а также Харьковскую ТЭЦ-5, подверглись бомбардировкам.

Согласно сообщениям ЕС и агентства ООН по правам беженцев, Евросоюз также выделил дополнительные €26,4 млн на поддержку мер ООН по поддержке населения в условиях наступающей зимы в Украине, дополнив ранее предоставленные €17,5 млн. Эти средства направлены на помощь миллионам пострадавших от холодов и разрушения энергетической инфраструктуры, вызванного атаками России.

30 ноября российское Минобороны отчиталось об ударах по энергетической инфраструктуре Украины — в сообщении утверждалось, что эти объекты обеспечивали «работу военно-промышленного комплекса Украины».