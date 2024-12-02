ТУРЦИЯ
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Турция нейтрализовала лидера PKK в Сирии
Турецкая разведка провела точечную операцию в районе Тель-Рифат против «Яшара Хаккари», находившегося в красном списке разыскиваемых террористов
Турция нейтрализовала лидера PKK в Сирии
Фото: АА / Others
2 декабря 2024 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) ликвидировала в сирийском районе Тель-Рифат одного из ключевых главарей PKK/YPG Яшара Чекика, известного под позывным «Яшар Хаккари», который находился в красной категории списка разыскиваемых террористов.

По данным источников в силовых структурах, Чекик присоединился к террористической организации в 1993 году. В 2010 году он руководил нападением на жандармский пост Хантепе в районе Чукурджа провинции Хаккяри, в результате которого погибли 6 военнослужащих.

В 2011 году он спланировал и отдал приказ о проведении террористических атак на командование жандармского батальона по борьбе с беспорядками в Чукурдже и военную базу Кекликтепе 1-го механизированного пехотного батальона, в результате которых погибли 24 военнослужащих.

MİT установила, что Чекик, разыскиваемый Интерполом по красному циркуляру, продолжал террористическую деятельность в районе Шехба в Сирии. После наблюдения террорист был ликвидирован в ходе спецоперации в районе Тель-Рифат.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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