Национальная разведывательная организация Турции (MİT) ликвидировала в сирийском районе Тель-Рифат одного из ключевых главарей PKK/YPG Яшара Чекика, известного под позывным «Яшар Хаккари», который находился в красной категории списка разыскиваемых террористов.

По данным источников в силовых структурах, Чекик присоединился к террористической организации в 1993 году. В 2010 году он руководил нападением на жандармский пост Хантепе в районе Чукурджа провинции Хаккяри, в результате которого погибли 6 военнослужащих.

В 2011 году он спланировал и отдал приказ о проведении террористических атак на командование жандармского батальона по борьбе с беспорядками в Чукурдже и военную базу Кекликтепе 1-го механизированного пехотного батальона, в результате которых погибли 24 военнослужащих.

MİT установила, что Чекик, разыскиваемый Интерполом по красному циркуляру, продолжал террористическую деятельность в районе Шехба в Сирии. После наблюдения террорист был ликвидирован в ходе спецоперации в районе Тель-Рифат.