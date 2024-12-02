Украина никогда не будет просить своих союзников отправить войска на территорию страны для участия в конфликте с Россией. Киев не пойдет на этот шаг, чтобы не потерять поддержку Запада. Об этом 1 декабря заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию. Хотим ли мы этого? Конечно, будем счастливы, — сказал Зеленский. — Россия имеет союзников — Северную Корею, Иран и других. Мы же ведем войну сами, хотя и с поддержкой партнеров».

Москва отрицает использование иностранных наемников, несмотря на обвинения США и Украины. В октябре Вашингтон заявил, что КНДР якобы отправила более 10 тыс. военных в Россию для участия в боях за Курскую область. В Кремле эту информацию опровергли.

Зеленский также отметил, что если он поднимет вопрос ввода иностранных войск, то сразу половина союзников прекратит поддержку.

«Если я скажу: пожалуйста, нам нужны ваши войска на земле, с НАТО или без, — то половина союзников сразу прекратят поддержку. Поэтому я не могу рисковать. Но хотим ли мы этого? Да. Мы не можем быть против любой значительной помощи Украине», — пояснил Зеленский.

Тем временем, в Евросоюзе продолжаются разногласия относительно отправки военных инструкторов в Украину. Как сообщает газета The Times, Великобритания рассматривает возможность отправки инструкторов на запад Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности создать коалицию стран для отправки военных инструкторов на Украину, но эта инициатива встретила холодный прием в НАТО. В частности, против этого выступили США и Германия — два главных спонсора Украины.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что важно сохранять стратегическую неопределенность в вопросе отправки иностранных военных. ЕС продолжает настаивать на сохранении статус-кво.