ТУРЦИЯ
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Турция предложила посредничество в сирийском кризисе
На встрече с президентом Черногории президент Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать стабилизации ситуации в Сирии
Турция предложила посредничество в сирийском кризисе
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
2 декабря 2024 г.

На совместной пресс-конференции с президентом Черногории Яковом Милатовичем глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с важными заявлениями о ситуации в Сирии и перспективах двустороннего сотрудничества с Подгорицей.

«Мы пристально следим за стремительным развитием событий в соседней Сирии. Турция, как и прежде, готова предпринять все необходимые шаги для стабилизации ситуации в регионе», — заявил Эрдоган.

В рамках обеспечения национальной безопасности Анкара ведет постоянный мониторинг ситуации и принимает превентивные меры для недопущения эскалации. «Наш главный приоритет — сохранение территориальной целостности Сирии и стабилизация ситуации через достижение договоренностей, учитывающих законные требования сирийского народа», — заявил Эрдоган.

В ходе встречи лидеры также отметили 145-летие установления дипломатических отношений между странами. Для углубления партнерства стороны приняли решение о создании совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Президент Турции подчеркнул, что несмотря на сложную глобальную экономическую конъюнктуру, товарооборот между странами приближается к намеченной цели в 250 млн долларов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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