Израильская армия вновь нанесла авиаудары по южным районам Ливана несмотря на действующее перемирие. По данным Минздрава Ливана, атаки были направлены на города Харис и Таллуса.

В результате авиаудара по Харису погибли пять человек, еще двое получили ранения. В Таллусе были убиты четверо человек, один ранен. Всего жертвами атак стали девять человек, трое ранены.

На шестой день перемирия израильская армия вновь ударила по южным районам Ливана, убив двух человек, включая госслужащего. В городе Хермель на северо-востоке Ливана был ранен военный.

Движение «Хезболла» заявило о нарушении перемирия со стороны Израиля и произвело предупредительный ракетный обстрел района Рувейсат аль-Алем в Кефр-Шубских высотах. По информации источников, ракеты упали в безлюдной местности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя атаку, пообещал «жесткий ответ». Вскоре после этого израильская армия нанесла новые удары по множеству целей на юге Ливана, что усилило напряженность в регионе.

Согласно условиям соглашения о прекращении огня от 27 ноября, у Израиля есть 60 дней на вывод своих войск из страны, после чего в регион должна быть введена ливанская армия.

За год непрерывных обменов огнем между «Хезболлой» и Израилем десятки тысяч жителей по обе стороны разделительной «голубой линии» ООН были вынуждены покинуть свои дома.