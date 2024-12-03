Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США установило партнерство с Национальной геологической службой Казахстана (НГС) и горнодобывающей компанией «Тау-Кен Самрук» для финансирования разведки лития в районе Аральского моря. Председатель НГС Ерлан Галиев сообщил об этом на заседании правительства, отметив, что меморандум о сотрудничестве также включает планы по изучению редких металлов в Калба-Нарымском поясе Восточного Казахстана.

Финансирование этих инициатив берет на себя американская сторона, что свидетельствует о дальнейшем углублении сотрудничества между Казахстаном и странами Запада. В 2025 году специалисты из США, Франции, Германии и Финляндии проведут аудит НГС Казахстана, а британская геологическая служба (BGS) направит в страну несколько миссий. Помимо этого, правительство Великобритании выделило грант на создание эталонной базы геологических данных, которая позволит повысить точность исследований казахстанских недр.

Французская геологическая служба BRGM также проведет для казахстанских специалистов семинары по дистанционному зондированию, геохимии, прогнозному картированию и управлению отходами добывающей промышленности.

Компания «Тау-Кен Самрук» — дочерняя структура государственного фонда «Самрук-Казына». Она начала разведку лития в соленых озерах вблизи Аральского моря в конце 2023 года. Проект финансируется грантом Европейского банка реконструкции и развития в размере €400 тыс. и рассчитан на два года.

Литий — ключевой материал для производства аккумуляторов электромобилей, ветровых турбин и солнечных панелей. Его применяют в смартфонах, авиационно-космической промышленности и оборонных системах.

В условиях растущего глобального спроса на редкоземельные элементы и редкие металлы Казахстан за последние годы выбился в десятку лидеров. США и Европейский Союз уже предпринимают шаги для расширения сотрудничества в области ресурсов с Казахстаном, укрепляя роль республики в глобальной «зеленой» энергетической трансформации.