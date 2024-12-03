Израильская армия значительно расширила свое присутствие в центральной части Газы, создавая укрепленные базы и отправив под снос более 600 палестинских домов. Эти действия, зафиксированные спутниковыми снимками, проанализированными The New York Times (NYT), указывают, что Тель-Авив намерен долгосрочно укрепиться в Газе для дальнейшей оккупации.

С начала войны израильские силы установили контроль над коридором Нецарим — ключевым 6 км участком, разделяющим Газу. Этот район превратился в блок площадью 22 км, который препятствует возвращению перемещенных жителей на север. За последние месяцы армия снесла здания вокруг коридора, создав буферную зону, и построила 19 крупных и множество мелких баз. Двенадцать из них были добавлены или расширены с сентября.

Хотя официальные лица утверждают, что эти меры носят оперативный характер, масштабы укреплений и инфраструктуры говорят о подготовке к длительному присутствию. Израильские лидеры уклончиво высказываются о будущем Газы, хотя ранее представитель Минобороны Израиля Ави Дихтер заявил, что израильтяне планируют остаться в Газе «надолго». Аналитики, такие как бригадный генерал Амир Авиви, считают, что «вывод войск больше не является вариантом», что свидетельствует о значительном изменении стратегии Израиля.

Палестинские деревни, такие как Аль-Муграка, оказались полностью разрушены. Ранее в деревне проживало более 10 тыс. человек, однако теперь она почти полностью уничтожена, а жители вынуждены покинуть свои дома и не могут вернуться. Израильские силы оправдывают снос зданий борьбой с ХАМАС, однако эти действия оставили тысячи семей без крова. На этот факт Израиль не обращает внимания.

Во время визита в Газу в ноябре премьер-министр Биньямин Нетаньяху похвалил израильские войска за «отличные результаты» в уничтожении ХАМАС. Тем не менее такие действия расходятся с политикой США, которые выступают против долгосрочной израильской оккупации Газы. Вашингтон считает сектор неотъемлемой частью будущего палестинского государства.