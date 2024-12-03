Сотни бойцов проиранских иракских группировок пересекли границу Сирии, чтобы поддержать режим Башара Асада в борьбе против оппозиции, освободившей Алеппо. Как сообщает агентство Reuters, более 300 бойцов из группировок «Бадр» и «Нуджаба» пересекли границу в обход официальных переходов, чтобы укрепить позиции у Алеппо.

Тем временем «Хезболла», истощенная недавним конфликтом с Израилем, пока не планирует вмешиваться, уточняет издание со ссылкой на источники.

Иракские союзники Асада при поддержке российской авиации играли ключевую роль в удержании режима. Однако нынешний прорыв оппозиции в Алеппо — крупнейший с 2016 года — стал серьезным вызовом для этой коалиции.

Впервые за годы войны оппозиционные силы захватили второй крупнейший город Сирии, что стало самым мощным ударом по режиму Асада за последнее время. Хади аль-Бахра, глава сирийской оппозиции за рубежом, заявил, что оппозиционные группы взяли под свой контроль Алеппо и другие районы Сирии, чтобы остановить нападения режима Башара аль-Асада на гражданское население. 2 декабря сирийская авиация нанесла удары по позициям оппозиции в районах Алеппо и Идлиба. В результате погибли семь мирных жителей, включая пятерых детей.

Выступая на пресс-конференции в Стамбуле, Хади Аль-Бахра отметил: операция оппозиционных сил в Сирии была неизбежной после многих лет нападений и угнетения со стороны сил режима и иранских ополченцев. Он подчеркнул, что в ноябре режим в среднем наносил 52 удара по мирным жителям в сутки.

Аль-Бахра добавил, что по мере эскалации нападений режима на сирийский народ объем гуманитарной помощи сокращается. Изменение политики в таких странах, как Ливан, в отношении сирийских беженцев приводит к нарушениям прав человека и увеличению числа возвращений в освобожденные районы.

«Эти события вынудили сирийцев вступить в военное противостояние. С самого начала эти операции преследовали четкие цели: остановить нападения на освобожденные районы и занять позицию сдерживания по отношению к врагу. И единственный способ сделать это — освободить районы, которые были источником нападений», — заключил глава оппозиции.