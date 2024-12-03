Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в случае срыва перемирия Израиль перестанет различать Ливан и «Хезболлу».

«Если перемирие рухнет, Ливан больше не получит иммунитета. Мы будем действовать с максимальной жесткостью и нулевой терпимостью», — подчеркнул министр.

Выступая на севере Израиля, Кац призвал ливанские власти обязать армию вытеснить «Хезболлу» за реку Литани и ликвидировать ее инфраструктуру.

Израильская армия также запретила ливанским гражданам возвращаться в десятки деревень на юге страны, откуда были вынуждены уехать тысячи человек. Израильтяне, живущие на севере, также покидают дома из-за постоянных обстрелов между Израилем и «Хезболлой», которые продолжаются несмотря на перемирие.

Кац предупредил: «Если мы вернемся к войне, наши действия станут еще жестче и глубже. Главное, что Ливан больше не получит привилегий».

Между тем ливанские политики обратились к США и Франции с просьбой надавить на Израиль из-за нарушения условий перемирия. По данным Reuters, премьер-министр Наджиб Микати и председатель парламента Набих Берри контактировали с Белым домом и Елисейским дворцом, призывая их повлиять на Тель-Авив и заставить его прекратить обстрелы южных районов Ливана.

Израильские военные 2 декабря ударили по ливанским городам Талус и Халис, в результате чего погибли 9 человек. Спикер парламента Берри ранее заявил, что с 27 ноября по 2 декабря Израиль уже более 54 раз нарушил режим прекращения огня. При этом ни США, ни Франция, которые должны контролировать перемирие, никак не отреагировали на поведение Тель-Авива.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу 27 ноября. Оно предусматривает полный вывод израильских военных из Южного Ливана, а также отвод сил «‎Хезболлы»‎ на 25 км вглубь ливанской территории. Контролировать буферную зону между двумя странами будет ливанская правительственная армия и миротворческий контингент ООН.