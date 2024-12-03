Во вторник израильские военные ворвались в Турецкий правительственный госпиталь в городе Тубас, расположенном на севере оккупированного Западного берега. В ходе нападения были задержаны несколько врачей, включая директора медицинского учреждения.

Нападение произошло после авиаудара, в результате которого погибли двое палестинцев — Карам Абу Арра и Мухаммад Ганнам, а еще один был ранен. Их тела и еще один раненый были доставлены в госпиталь, однако армия попыталась похитить их, вызвав хаос и панику среди пациентов и персонала.

Директор отделения экстренной помощи, доктор Махмуд Ганнам, сообщил, что израильские солдаты разбили окна приемного отделения и ворвались внутрь.

«Меня связали и в унизительной манере вывели к военному автомобилю», — рассказал он. Военные потребовали передать им тела погибших, однако врачи отказались, подчеркнув, что такое решение принимает Министерство здравоохранения. Директор госпиталя Мухаммад Самара также стал жертвой насилия.

По его словам, солдаты издевались над ним, угрожали и даже открыли стрельбу в больничных коридорах.

«Они пытались запугать всех: и персонал, и пациентов. Один из военных стрелял в лифте, пытаясь создать атмосферу ужаса», — сказал он. Во время рейда пострадал один из граждан, находившихся во дворе больницы.

Штурм продолжался около 45 минут, после чего армия покинула здание, оставив за собой разрушенные помещения, поврежденные окна и двери, а также раненых и перепуганных пациентов. Сразу после ухода солдат местные жители смогли похоронить погибших, предотвратив повторную попытку изъятия тел.