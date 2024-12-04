Еврокомиссия решила пересмотреть статус волков. С 7 марта 2025 года в ЕС снизят уровень охраны волков. Их статус изменится со «строго охраняемого» на «охраняемый». Такое решение было принято в рамках Бернской конвенции Совета Европы. Инициатором изменений стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья любимая пони Долли погибла от нападения волка в 2022 году.

По действующей резолюции на волков запрещалось охотиться или отлавливать, если они не представляли серьезной угрозы. Новые правила позволят регулировать численность хищников, чтобы защитить фермерские хозяйства.

Еврокомиссия поддержала решение о снижении охранного статуса волков, отметив, что оно поможет лучше балансировать между защитой дикой природы и интересами фермеров. Ведомство утверждает, что популяция волков в ЕС почти удвоилась: с 11 тыс. в 2012 году до более чем 20 тыс. сегодня, и что волки причиняют слишком большой вред домашнему скоту. По данным комиссии, хищники ежегодно убивают до 65 тыс. животных. Этот ущерб становится все большей проблемой для сельских жителей и фермеров.

«Изменение предоставит государствам-членам необходимую гибкость для управления популяциями волков. При этом вид останется охраняемым, а меры по его сохранению будут продолжаться», — отметили в Брюсселе.

Однако природоохранные организации выступили против. Международный фонд защиты животных (IFAW) назвал изменения «опасным шагом назад» для сохранения биоразнообразия в Европе.

Всемирный фонд природы (WWF) также назвал это решение «крайне разочаровывающим».

«Популяции волков едва восстановились после того, как вымерли в большинстве частей Европы, и ослабление их защиты может поставить под угрозу это хрупкое восстановление», — отметили правозащитники.

Организация также обвинила Комиссию в том, что она отдает приоритет политическим решениям, а не науке, заявив, что на решение повлияли «личные причины после того, как волк убил пони председателя Комиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2022 году».