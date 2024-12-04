Европейская комиссия (ЕК) в кризисе и планирует сократить штат сотрудников посольств по всему миру. Этот шаг должен помочь перераспределить ресурсы в страны, которые считаются стратегически важными, пишет Politico.

По данным издания, по итогам года зафиксирован огромный перерасход бюджетных средств во Внешней службе действий ЕС (EEAS).

Брюссель стремится сосредоточиться на странах, стремящихся вступить в ЕС, на ближайших соседях блока, странах G20, развивающихся державах и регионах, где нестабильность угрожает интересам ЕС.

Однако это будет означать сокращение присутствия более чем в 30 африканских странах и даже в таких крупных державах, как Бразилия. Вместо закрытия делегаций стратегия предполагает объединение дипломатов в региональные центры в соответствии с инициативой ЕС «Глобальные ворота» — это должно стать ответом на китайский проект «Пояс и путь».

Критики предупреждают, что этот шаг может подорвать влияние ЕС, особенно в Африке и Латинской Америке, оставив пространство для расширения влияния России и Китая.

Сокращения связаны с ростом расходов, инфляцией и геополитическим давлением, включая войну России в Украине и обвинения в двойных стандартах в отношении конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Несмотря на обещание 2019 года «повернуться к Африке», Европа так и не сделала ничего для увеличения своего присутствия на континенте.

Хотя эта реструктуризация может оптимизировать операции и действительно сохранить бюджетные средства, многие опасаются, что это сигнализирует об отступлении в регионах, которые больше всего нуждаются во взаимодействии с ЕС.

При этом ЕК расширяет расходы на оборону. По данным Financial Times (FT), Брюссель решил дать странам блока дополнительные €392 млрд на наращивание оборонных расходов. Деньги нельзя будет тратить непосредственно на закупку оружия, но можно будет направить на модернизацию армии и обучение.